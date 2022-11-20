Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина420 мм
- Длина2000 мм
- МатериалМДФ, шпон, нержавеющая сталь, ПВХ
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Стул Берн серый
Стул Изо NET хром
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700
Стул Style DSW серо-зеленый x4
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см
Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница венге
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден