Товар в корзине. Перейти
Комод на металлический ножках Бэртан - фото 1Комод на металлический ножках Бэртан - фото 2

Комод на металлический ножках Бэртан

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории TV-тумба Бэртан
TV-тумба Бэртан
Следующий ТВ-тумба Минимал
TV-тумба Бэртан

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина2000 мм
  • МатериалМДФ, шпон, нержавеющая сталь, ПВХ

Похожие товары

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12

Комод BeFree BP-8024

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Комод Montana LA-2654Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
от38 550
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2654

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Комод Montana LA-2652Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2652

Комод Loft Reg1D1S 90Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
14

Комод Loft Reg1D1S 90

Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
12

Комод Loft Reg1D1S 60

Комод Палех 3 ящикаНастоящее фото товара Комод Палех 3 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
73 490
Оптовая цена
13

Комод Палех 3 ящика

Комод Палех 2 ящикаНастоящее фото товара Комод Палех 2 ящика, произведённого компанией ChiedoCover
43 690
Оптовая цена
12

Комод Палех 2 ящика

Настоящее фото товара Комод Классика 3/6, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
15

Комод Классика 3/6

С этим товаром покупают
Стул Берн серыйНастоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
12

Стул Берн серый

Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Стул Изо NET хром

Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
9

Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700

Стул Style DSW серо-зеленый x4Настоящее фото товара Стул Style DSW серо-зеленый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Style DSW серо-зеленый x4

В наличии 20 шт.
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
13

Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см

Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
8

Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница венге

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден