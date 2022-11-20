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Комод Обандо

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина850 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес65 кг
  • Материалметалл, красное дерево, стекло
  • Цветбежевый, коричневый

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