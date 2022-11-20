Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Длина850 мм
- Глубина440 мм
- Вес65 кг
- Материалметалл, красное дерево, стекло
- Цветбежевый, коричневый
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Ножка металлическая V-образная
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Ножка шпилька усиленная для стола
Опора для стола П-образное
Стол Лестер
Стол Лофт-1
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Стол Лофт 38 мм, 120x80x76