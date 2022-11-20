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Комод округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массив ореха и столешница из натуральной кожи

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Длина1700 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалметалл, кожа, массив, шпон
  • Цветкоричневый

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