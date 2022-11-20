Характеристики товара
Описание
Массив ореха и столешница из натуральной кожи
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Длина1700 мм
- Глубина450 мм
- Материалметалл, кожа, массив, шпон
- Цветкоричневый
Массив ореха и столешница из натуральной кожи
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