Комод Парма 1

15 оценок

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Комод Парма 1

4.1
49 890 ₽
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Комод Шевалье 4/1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 380 мм

Высота: 960 мм

Длина: 610 мм

Вес: 32,2 кг

Материал: МДФ, экокожа, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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