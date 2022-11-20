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Глубина: 380 мм
Высота: 960 мм
Длина: 610 мм
Вес: 32,2 кг
Материал: МДФ, экокожа, бук
Стул Flavour серый
Диван Элефант Мини-1
Диван Элефант Мини-2
Детское кресло MyPony, зеленый
Комод GRAND (малый)
Комод GRAND (большой)
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Комод Гурк
Комод Леллинг
Комод Мозинц
Комод Крайг
Комод BeFree BP-8024