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Комод Рефлект - фото 1

Комод Рефлект

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина1900 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалметалл, дерево

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