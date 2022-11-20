Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1800 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл, дерево
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Металлический шкаф КД-1
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Тумба лабораторная
Система хранения SR-0642-4
Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП
Барный шкаф Валенса
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден