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Комод Реформ

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1800 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалметалл, дерево

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