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Комод Ройс, дерево винтаж / камень темный / белый премиум - фото 1Комод Ройс, дерево винтаж / камень темный / белый премиум - фото 2Комод Ройс, дерево винтаж / камень темный / белый премиум - фото 3

Комод Ройс, дерево винтаж / камень темный / белый премиум

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1212 мм
  • Высота888 мм
  • Глубина399 мм
  • Вес55.6 кг
  • МатериалЛДСП
  • Материал каркасаЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия

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