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Комод с 6-ю ящиками и раздвижной дверцей лофт Эрнесто - фото 1Комод с 6-ю ящиками и раздвижной дверцей лофт Эрнесто - фото 2

Комод с 6-ю ящиками и раздвижной дверцей лофт Эрнесто

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Шкаф Карло

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый

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