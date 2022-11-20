Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина460 мм
- Длина1800 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Урна цилиндрическая Балтика
Стул Мокка Премиум
Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас
Кресло Lobby бежевое
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Ричмонд Кровать-диван прямой молочный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди