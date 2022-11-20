Характеристики товара
Описание
Наследие ноу-хау древних ремесленников, эта серия собирает свидетелей более традиционных гильдий, таких как кузнецы, портные, ювелиры или Печатники. В своих мастерских они дорожили инструментами и имуществом, свойственными их ремеслу, в мебели, которая экспоненциально умножала их ящики и отсеки, разработанные в соответствии с объектами, предназначенными для размещения. Лола гламур вернула их в настоящее время, сохранив их внешний вид, но упростив их интерьер, чтобы дать им больше возможностей.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина500 мм
- Длина1260 мм
- Материалмассив