Товар в корзине. Перейти
Комод Шеффилд - фото 1Комод Шеффилд - фото 2

Комод Шеффилд

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сервант Шеффилд
Сервант Шеффилд
Следующий Шкаф Шеффилд
Сервант Шеффилд

Характеристики товара

Описание

Наследие ноу-хау древних ремесленников, эта серия собирает свидетелей более традиционных гильдий, таких как кузнецы, портные, ювелиры или Печатники. В своих мастерских они дорожили инструментами и имуществом, свойственными их ремеслу, в мебели, которая экспоненциально умножала их ящики и отсеки, разработанные в соответствии с объектами, предназначенными для размещения. Лола гламур вернула их в настоящее время, сохранив их внешний вид, но упростив их интерьер, чтобы дать им больше возможностей.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1260 мм
  • Материалмассив
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
107 390
Оптовая цена
14

Стол письменный Хельга №1

Стол Лофт-2, 1600х800х850, светлый орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600х800х850, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
14Хит

Стол Лофт-2, 1600х800х850, светлый орех, черный

Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Стол Пальмира

Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
60 350
Оптовая цена
10

Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

В наличии 11 шт.
Стол Купер 160, Обсидиан сатинат, стекло / черный каркасНастоящее фото товара Стол Купер 160, Обсидиан сатинат, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
59 400
Оптовая цена
7

Стол Купер 160, Обсидиан сатинат, стекло / черный каркас

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевыйНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
104 990
Оптовая цена
6

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден