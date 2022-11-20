Комод Шевалье 3

14 оценок

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Комод Шевалье 3

4.2
40 090 ₽
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Комод Шевалье 2
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Комод Шевалье 2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 450 мм

Высота: 770 мм

Длина: 610 мм

Вес: 26,6 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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