Комод Шевалье 3
40 090 ₽
Глубина: 450 мм
Высота: 770 мм
Длина: 610 мм
Вес: 26,6 кг
Материал: МДФ, экокожа
Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
Стул барный Tolix Style, цвет по RAL
Стул Tolix, цвет по RAL
Кресло Tolix, цвет по RAL
Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL
Кресло Tolix Wood Style, цвет по RAL
Настольная лампа Tarrasa
Настольная лампа Comfort
Настольная лампа Estudo белый
Табурет Tolix, черный
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