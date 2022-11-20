Комод Шевалье 4
42 090 ₽
Глубина: 450 мм
Высота: 960 мм
Длина: 610 мм
Вес: 31,5 кг
Материал: МДФ, экокожа
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