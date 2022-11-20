Комод Шевалье 4/1

9 оценок

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Комод Шевалье 4/1

4.8
48 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Комод Шевалье 4
Комод Шевалье 4
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Комод Шевалье 4

Характеристики товара

Описание

Глубина: 450 мм

Высота: 960 мм

Длина: 740 мм

Вес: 35,2 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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