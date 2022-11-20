Комод Шевалье 4/1
48 990 ₽
Глубина: 450 мм
Высота: 960 мм
Длина: 740 мм
Вес: 35,2 кг
Материал: МДФ, экокожа
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