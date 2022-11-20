Товар в корзине. Перейти
Комод старинный морской контейнер, оранжевый - фото 1Комод старинный морской контейнер, оранжевый - фото 2Комод старинный морской контейнер, оранжевый - фото 3

Комод старинный морской контейнер, оранжевый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комод "Контейнер дарит улыбку"
Комод "Контейнер дарит улыбку"
Следующий Консоль Кросс 115*30 серебро
Комод "Контейнер дарит улыбку"

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалметалл
  • Цветоранжевый

Похожие товары

Консоль Кросс 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49051
36 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль Кросс 115*30 серебро

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99054
57 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

В наличии 30 шт.
Пуф Arwen, серо-розовыйНастоящее фото товара Пуф Arwen, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
9

Пуф Arwen, серо-розовый

В наличии 1 шт.
Пуф Arwen, винныйНастоящее фото товара Пуф Arwen, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
8

Пуф Arwen, винный

В наличии 65 шт.
Пуф Drim, синийНастоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Пуф Drim, синий

В наличии 52 шт.
Пуф Self, винныйНастоящее фото товара Пуф Self, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Пуф Self, винный

В наличии 45 шт.
Комод Воспоминания о путешествияхНастоящее фото товара Комод Воспоминания о путешествиях, произведённого компанией ChiedoCover
от218 890
Оптовая цена
8

Комод Воспоминания о путешествиях

Комод в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от153 090
Оптовая цена
7

Комод в винтажном стиле с цветными ящиками

Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от120 490
Оптовая цена
6

Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящиками

Другие товары из разделамебель для прихожей
Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофтНастоящее фото товара Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от128 690
Оптовая цена
6

Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт

Настоящее фото товара Комод металлический в стиле лофт Ретро мобиль, произведённого компанией ChiedoCover
от153 690
Оптовая цена
13

Комод металлический в стиле лофт Ретро мобиль

Комод лофт с машинамиНастоящее фото товара Комод лофт с машинами, произведённого компанией ChiedoCover
от69 600
Оптовая цена
8

Комод лофт с машинами

Синий комод старинный морской контейнерНастоящее фото товара Синий комод старинный морской контейнер, произведённого компанией ChiedoCover
от93 490
Оптовая цена
13

Синий комод старинный морской контейнер

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1236, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное 1236

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1237, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
8

Подстолье чугунное 1237

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
6

Подстолье барное чугунное 1249

В наличии 30 шт.
Подстолье Истборн круглое, D440, бронзаНастоящее фото товара Подстолье Истборн круглое, D440, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Подстолье Истборн круглое, D440, бронза

Подстолье ER 3011Настоящее фото товара Подстолье ER 3011, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
13

Подстолье ER 3011

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3010, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
10

Подстолье чугунное 3010

Подстолье Эдмонт, 2000ммНастоящее фото товара Подстолье Эдмонт, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
43 090
Оптовая цена
5

Подстолье Эдмонт, 2000мм