Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл
- Цветоранжевый
Консоль Кросс 115*30 серебро
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Пуф Arwen, серо-розовый
Пуф Arwen, винный
Пуф Drim, синий
Пуф Self, винный
Комод Воспоминания о путешествиях
Комод в винтажном стиле с цветными ящиками
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Комод лофт с машинами
Синий комод старинный морской контейнер
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Комод в стиле лофт из массива сосны Баден
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Подстолье чугунное 3010
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