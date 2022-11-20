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Комод треугольники Обандо

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Комод в стиле Прованс со стеклянными дверцами Обандо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1170 мм
  • Длина850 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес40 кг
  • Материалметалл, красное дерево, стекло
  • Цветбежевый, коричневый

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