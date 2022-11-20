Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1170 мм
- Длина850 мм
- Глубина400 мм
- Вес40 кг
- Материалметалл, красное дерево, стекло
- Цветбежевый, коричневый
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