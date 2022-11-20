Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина400 мм
- Длина1100 мм
- Материалметалл
- Цветсиний
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Комод старинный морской контейнер, оранжевый
Консоль Кросс 115*30 серебро
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Пуф Arwen, серо-розовый
Пуф Arwen, винный
Пуф Drim, синий
Пуф Self, винный
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