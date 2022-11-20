Товар в корзине. Перейти
Комод Цветные картинки - фото 1Комод Цветные картинки - фото 2Комод Цветные картинки - фото 3

Комод Цветные картинки

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумбочка контейнер винтажная, желтая
Тумбочка контейнер винтажная, желтая
Следующий Комод "Контейнер дарит улыбку"
Тумбочка контейнер винтажная, желтая

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина1100 мм
  • Материалметалл
  • Цветсиний

Похожие товары

Комод "Контейнер дарит улыбку"Настоящее фото товара Комод "Контейнер дарит улыбку", произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена
12

Комод "Контейнер дарит улыбку"

Комод старинный морской контейнер, оранжевыйНастоящее фото товара Комод старинный морской контейнер, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от159 090
Оптовая цена
10

Комод старинный морской контейнер, оранжевый

Консоль Кросс 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49051
36 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль Кросс 115*30 серебро

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99054
57 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

В наличии 30 шт.
Пуф Arwen, серо-розовыйНастоящее фото товара Пуф Arwen, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
9

Пуф Arwen, серо-розовый

В наличии 1 шт.
Пуф Arwen, винныйНастоящее фото товара Пуф Arwen, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
8

Пуф Arwen, винный

В наличии 65 шт.
Пуф Drim, синийНастоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Пуф Drim, синий

В наличии 52 шт.
Пуф Self, винныйНастоящее фото товара Пуф Self, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Пуф Self, винный

В наличии 45 шт.
Комод Воспоминания о путешествияхНастоящее фото товара Комод Воспоминания о путешествиях, произведённого компанией ChiedoCover
от218 890
Оптовая цена
8

Комод Воспоминания о путешествиях

Другие товары из разделамебель для прихожей
Комод в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от153 090
Оптовая цена
7

Комод в винтажном стиле с цветными ящиками

Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящикамиНастоящее фото товара Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящиками, произведённого компанией ChiedoCover
от120 490
Оптовая цена
6

Комод Шесть чисел в винтажном стиле с цветными ящиками

Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофтНастоящее фото товара Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от128 690
Оптовая цена
6

Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт

Настоящее фото товара Комод металлический в стиле лофт Ретро мобиль, произведённого компанией ChiedoCover
от153 690
Оптовая цена
13

Комод металлический в стиле лофт Ретро мобиль

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Подстолье чугунное Кемпер КРНастоящее фото товара Подстолье чугунное Кемпер КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
135Хит

Подстолье чугунное Кемпер КР

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1248, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена
13

Подстолье барное чугунное 1248

В наличии 16 шт.
Подстолье чугунное ИстборнНастоящее фото товара Подстолье чугунное Истборн, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7908
6 290 ₽Оптовая цена
13

Подстолье чугунное Истборн

Подстолье чугунное Равин 500 КруглоеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 500 Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0008
7 590 ₽Оптовая цена
11

Подстолье чугунное Равин 500 Круглое

Подстолье ER 3097Настоящее фото товара Подстолье ER 3097, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
7

Подстолье ER 3097

В наличии 30 шт.
Подстолье ER 3011Настоящее фото товара Подстолье ER 3011, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
13

Подстолье ER 3011

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3014, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное 3014