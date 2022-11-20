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Комод в стиле лофт Пабло - фото 1

Комод в стиле лофт Пабло

14 оценок
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Тумба Автомобильные номера
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Тумба Автомобильные номера

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина320 мм
  • Материалметалл, дерево

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