Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота680 мм
- Ширина590 мм
- Глубина320 мм
- Материалметалл, дерево
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное 1010 голубое
Подстолье чугунное 1016
Подстолье чугунное Истборн Круглое
Подстолье чугунное Равин 500 Круглое
Подстолье ER 3145
Подстолье чугунное 1041
Подстолье ER 3016
Тумбочка в стиле лофт Пабло
Подвесной светильник Milagro №2
TV-тумба Акалпер
Буфет Акалпер
Витрина Акалпер
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Комод в стиле лофт из массива сосны Баден