Характеристики товара
Описание
Яркие и неординарные комоды выполены в стиле «китч», основная идея которого заключена в противопоставлении всему классическому, стандартному, художественному, рациональному и обыденному. Он облачает интерьер в яркие краски и сочетает, казалось бы, несочетаемые элементы декора, задавая тем самым настроение в интерьере, делает его необычным, более живым и игривым.
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина510 мм
- Длина920 мм
- Глубина380 мм
- Вес27 кг
- Материалметалл