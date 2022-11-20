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Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт - фото 1Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт - фото 2Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт - фото 3

Комод в стиле Лофт Винтажные разноцветные коробки с принтом в стиле лофт

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Характеристики товара

Описание

Яркие и неординарные комоды выполены в стиле «китч», основная идея которого заключена в противопоставлении всему классическому, стандартному, художественному, рациональному и обыденному. Он облачает интерьер в яркие краски и сочетает, казалось бы, несочетаемые элементы декора, задавая тем самым настроение в интерьере, делает его необычным, более живым и игривым.

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина920 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес27 кг
  • Материалметалл

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