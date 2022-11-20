Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Длина850 мм
- Глубина400 мм
- Вес45 кг
- Материалметалл, красное дерево, стекло
- Цветбежевый, коричневый
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное 1037
Подстолье чугунное 1024
Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье ER 3072 LIGHT
Подстолье ER 3005
Подстолье металлическое 1040EM, лофт
Подстолье 1273EM