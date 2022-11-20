Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Длина1180 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл
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Комод лофт с машинами
Синий комод старинный морской контейнер
Сундук Athletic
Сундук Воспоминания о путешествии
Тумба Автомобильные номера
Тумба открытая Тербон, венге
Тумба открытая Тербон, вяз
Тумба открытая Тербон, акация
Тумба открытая Тербон, клён
Тумба с нишей и ящиком Тербон, венге
Тумба с нишей и ящиком Тербон, вяз
Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация
Тумба с нишей и ящиком Тербон, клён
Тумба с дверью Пеория, венге
Тумба с дверью Пеория, вяз
Тумба с дверью Пеория, акация
Подстолье чугунное 2010
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Подстолье ER 3023
Подстолье Эдмонт, 2000мм