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Комод Воспоминания о путешествиях

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Длина1180 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалметалл

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