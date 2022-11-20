Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1250 мм
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Материалметалл, дерево
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное Кемпер КР
Подстолье чугунное 1023
Подстолье чугунное 4061
Подстолье чугунное Истборн Двойное
Подстолье чугунное Истборн
Подстолье металлическое 1291EM
Подстолье ER 3070
Тумба Ирвингтон из состаренного дуба для двойного умывальника
Комод Ирвингтон из дуба 9 ящиков
TV-тумба Акалпер
Тумба Ирвингтон
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден