Фотография Комплект Амальфи: стол, 2 стула от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Комплект Амальфи: стол, 2 стула

4.5
Оптовая цена
6 900 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Комплект Амальфи: стол, 2 стула
Комплект Амальфи: стол, 2 стула
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Комплект Амальфи: стол, 2 стула

4.5
6900 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость
Следующий Комплект Болонья: стол, 2 стула
Комплект Болонья: стол, 2 стула

Характеристики товара

Описание

Набор Амальфи - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Столешница под дерево изготовлена из МДФ с ламинацией ПВХ. Ножки выполнены из крашеного металла. Комплект отличается повышеной стойкостью к нагрузке, пленка из ПВХ на столешнице и сиденьях стульев отлично поддается уходу.

Материал:
- Столешница МДФ, покрытая ламинацией из ПВХ
- Ножки металл, цвет темно-коричневый

В комплект входят:
Стол 70x70х75 -1 шт.
Стулья 40х46х87 - 2шт.

Вес комплекта в коробке: 19,5 кг
Объем: 0,120 м3
Габариты коробки: 93,5х71,5х18 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол складной Хавьер 120
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-7%
9 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Настоящее фото товара Складной двухъярусный банкетный стол, произведённого компанией ChiedoCover
8 260 ₽
Оптовая цена
4.8
Складной двухъярусный банкетный стол
Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
29 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Алекс 6
Настоящее фото товара Стол Лондон Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лондон Лофт

Другие товары из раздела обеденные группы оптом

Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
9 740 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
6 110 ₽
Оптовая цена
4.2
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
11 850 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 970 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые, произведённого компанией ChiedoCover-15%
26 100 ₽30 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые
Настоящее фото товара Обеденная группа Такер, произведённого компанией ChiedoCover
18 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Обеденная группа Такер
Настоящее фото товара Столовая группа стол Престиж, стулья Ким, произведённого компанией ChiedoCover-16%
42 150 ₽50 150 ₽
Оптовая цена
4.1
Столовая группа стол Престиж, стулья Ким
Настоящее фото товара Обеденная группа Кьявари 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
20 750 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденная группа Кьявари 4 стула
Настоящее фото товара Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви, произведённого компанией ChiedoCover-21%
27 590 ₽34 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви
Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
26 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка