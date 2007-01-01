Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1010 мм
- Ширина1010 мм
- Высота860 мм
- Материалметалл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая
Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешница
Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневый