Фотография Комплект Болонья: стол, 2 стула от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Комплект Болонья: стол, 2 стула

4.2
Оптовая цена
6 900 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Комплект Болонья: стол, 2 стула
Комплект Болонья: стол, 2 стула
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Комплект Болонья: стол, 2 стула

4.2
6900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор Болонья - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Столешница под дерево изготовлена из МДФ с ламинацией ПВХ. Ножки выполнены из крашеного металла. Комплект отличается повышеной стойкостью к нагрузке, пленка из ПВХ на столешнице и сиденьях стульев отлично поддается уходу.

Материал:
- Столешница МДФ, покрытая ламинацией из ПВХ
- Ножки металл, цвет темно-коричневый

В комплект входят:

  • Стол 70x70х75 -1 шт.
  • Стулья 40х46х87 - 2шт.

Вес комплекта в коробке: 19,5 кг
Объем: 0,120 м3
Габариты коробки: 93,5х71,5х18 см

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

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