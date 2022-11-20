Комплект Болонья: стол, 2 стула
6900 ₽
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Набор Болонья - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Столешница под дерево изготовлена из МДФ с ламинацией ПВХ. Ножки выполнены из крашеного металла. Комплект отличается повышеной стойкостью к нагрузке, пленка из ПВХ на столешнице и сиденьях стульев отлично поддается уходу.
Материал:
- Столешница МДФ, покрытая ламинацией из ПВХ
- Ножки металл, цвет темно-коричневый
В комплект входят:
Вес комплекта в коробке: 19,5 кг
Объем: 0,120 м3
Габариты коробки: 93,5х71,5х18 см