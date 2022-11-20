Комплект Chelsea Set

8 оценок

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Комплект Chelsea Set

4.2
28 290 ₽
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Комплект Jazz Set

Характеристики товара

Описание

Стул: 48х57х67

Стол: 60х60х74

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