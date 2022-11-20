Характеристики товара
Описание
Комплект Нух выполнен из нити полусфера, небольшая шероховатость нити имитируют прутья ротанга, столешница изготовлена из дерева, пропитанного лаком. Каркас выполнен из стали, окрашен порошковой краской. Подушки со съемными чехлами , ткань водооталкивающая. Комплект отлично подходит как для дома , так и для летней веранды или террасы. Экоротанг не тербует особого ухода, легко моется, не боится влаги и перепадов температур. Комплект включает в себя 2-х местную софу, овальный обеденный стол и 2 кресла.
Стол 174*94*72 / Софа 140*70*77 / Кресло 58*70*77
Вес: 71,3 кг
Основные характеристики
- Вес45.6 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветбелый