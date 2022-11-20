Товар в корзине. Перейти
Комплект Чиплун, белый - фото 1

Комплект Чиплун, белый

Артикул: CH-049-751
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Нух, белый
Комплект Нух, белый
Следующий Стол Осборн, лофт
Комплект Нух, белый

Характеристики товара

Описание

Комплект Нух выполнен из нити полусфера, небольшая шероховатость нити имитируют прутья ротанга, столешница изготовлена из дерева, пропитанного лаком. Каркас выполнен из стали, окрашен порошковой краской. Подушки со съемными чехлами , ткань водооталкивающая. Комплект отлично подходит как для дома , так и для летней веранды или террасы. Экоротанг не тербует особого ухода, легко моется, не боится влаги и перепадов температур. Комплект включает в себя 2-х местную софу, овальный обеденный стол и 2 кресла.

Стол 174*94*72 / Софа 140*70*77 / Кресло 58*70*77

Вес: 71,3 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес45.6 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул Наполеон New, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
5

Стул Наполеон New, пластиковый, черный

Стул Elevis белый полимер / светлый муссНастоящее фото товара Стул Elevis белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
9

Стул Elevis белый полимер / светлый мусс

В наличии 64 шт.
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белыйНастоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

В наличии 100 шт.
Кресло плетеное Ченнаи, белоеНастоящее фото товара Кресло плетеное Ченнаи, белое, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
10

Кресло плетеное Ченнаи, белое

Кресло плетеное Ченнаи, коричневоеНастоящее фото товара Кресло плетеное Ченнаи, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
8

Кресло плетеное Ченнаи, коричневое

Кресло плетеное Ченнаи, натуральноеНастоящее фото товара Кресло плетеное Ченнаи, натуральное, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
12

Кресло плетеное Ченнаи, натуральное

Кресло плетеное Ченнаи, сероеНастоящее фото товара Кресло плетеное Ченнаи, серое, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
13

Кресло плетеное Ченнаи, серое

Настоящее фото товара Софа плетеная Агра, белая , произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена
14

Софа плетеная Агра, белая

Софа плетеная Агра, коричневыйНастоящее фото товара Софа плетеная Агра, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена
14

Софа плетеная Агра, коричневый

Настоящее фото товара Софа плетеная Агра, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена
9

Софа плетеная Агра, натуральный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от170
31

Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
24

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170
39

Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1208
130 ₽
10

Куверт на 3 прибора Габардин, голубой

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от140
24

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
от110
20

Куверт на 2 прибора

Куверт на 2 прибора, какаоНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от130
34

Куверт на 2 прибора, какао

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Брум, лофтНастоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Брум, лофт

Стол Бастер, лофтНастоящее фото товара Стол Бастер, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
12

Стол Бастер, лофт