Комплект Corfy Fiesta

11 оценок

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Комплект Corfy Set

Характеристики товара

Описание

Кресло: 75х70х80

Стол: 161х95х75

Диван: 128х70х79

Материал: полипропилен

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Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

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