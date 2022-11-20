Характеристики товара
Описание
Кресло: 75х70х80
Стол: 161х95х75
Диван: 128х70х79
Материал: полипропилен
Кресло: 75х70х80
Стол: 161х95х75
Диван: 128х70х79
Материал: полипропилен
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Ель дизайнерская украшенная Black Gold
Стул Minnesota
Стул Samanna
Стул Bali mono
Стул Montreal x2
Стул Harmony капучино
Стул Harmony
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый