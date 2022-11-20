Характеристики товара
Описание
Кресло: 75х70х80
Стол: 77х57х42
Материал: полипропилен
Кресло: 75х70х80
Стол: 77х57х42
Материал: полипропилен
Стул Валенсия, желтый
Стул Валенсия, бежевый
Стул Валенсия, зеленый
Стул Валенсия, серый
Стул Валенсия Винтаж серый
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Бокал растительный
Комплект Corfy Fiesta
Стул Ibiza
Стул Minnesota
Стул Samanna
Стул Bali mono
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый
Стол складной Натали белый