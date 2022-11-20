Характеристики товара
Описание
Габариты:
стол 180*90*75
кресло 65*77*94 см
софа 3х-местная 175*77*94 см
Основные характеристики
- Вес68.1 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветголубой, белый
Габариты:
стол 180*90*75
кресло 65*77*94 см
софа 3х-местная 175*77*94 см
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