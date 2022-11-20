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Комплект Даман, белый - фото 1

Комплект Даман, белый

Артикул: CH-049-742
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты:

стол 180*90*75

кресло 65*77*94 см

софа 3х-местная 175*77*94 см

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Основные характеристики

  • Вес68.1 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветголубой, белый

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