Характеристики товара
Описание
Габариты:
стол 180*90*75
кресло 65*77*94 см
софа 2х-местная 140*77*94 см
Основные характеристики
- Вес68.1 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый
Габариты:
стол 180*90*75
кресло 65*77*94 см
софа 2х-местная 140*77*94 см
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