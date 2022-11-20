Диван: 124х65х77
Кресло: 65х65х77
Стол: 79х54х38
Стул прозрачный Спун
Стул прозрачный барный Фокс 75
Барный стул Чарлес Гост
Стул ЛЕД-И прозрачный
Стул С-16, с подлокотниками
Стул С-8, с подлокотниками
Подвесной светильник Ligero №2
Подвесной светильник Cometa №1
Светильник настенный 01557
Светильник настенный 01556
Стул SVEN салатовый x2
Стул FROST голубой x2
Комплект Montero Set
Комплект Corona with Cushon Box
Комплект Orlando set with 3 seat sofa
Комплект Salemo set with 3 seat sofa
Комплект California set with 3 seat sofa
Комплект Columbia set 5
Комплект Corfu Relax
Комплект Provence set with coffee table
Комплект Moorea set Unity
Комплект из 2 лежаков и столика Fiji