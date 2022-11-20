Комплект Delano Set

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Комплект Delano Set

4.1
56 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Комплект Rio Party
Комплект Rio Party
Следующий Комплект Orlando
Комплект Orlando

Характеристики товара

Описание

Диван: 124х65х77

Кресло: 65х65х77

Стол: 79х54х38

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул прозрачный Спун, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
11

Стул прозрачный Спун

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост

Настоящее фото товара Стул ЛЕД-И прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул ЛЕД-И прозрачный

Стул С-16, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
10

Стул С-16, с подлокотниками

Стул С-8, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
8

Стул С-8, с подлокотниками

Настоящее фото товара Подвесной светильник Ligero №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Ligero №2

Настоящее фото товара Подвесной светильник Cometa №1, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Cometa №1

Настоящее фото товара Светильник настенный 01557, произведённого компанией ChiedoCover
от13 800
6

Светильник настенный 01557

Светильник настенный 01556Настоящее фото товара Светильник настенный 01556, произведённого компанией ChiedoCover
от8 600
10

Светильник настенный 01556

Стул SVEN салатовый x2Настоящее фото товара Стул SVEN салатовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99056
19 990 ₽Оптовая цена
5

Стул SVEN салатовый x2

В наличии 27 шт.
Стул FROST голубой x2Настоящее фото товара Стул FROST голубой x2, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49053
19 990 ₽Оптовая цена
6

Стул FROST голубой x2

В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Комплект Montero Set, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена
11

Комплект Montero Set

Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
7

Комплект Corona with Cushon Box

Настоящее фото товара Комплект Orlando set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
13

Комплект Orlando set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Комплект Salemo set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена
7

Комплект Salemo set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Комплект California set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
15

Комплект California set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена
10

Комплект Columbia set 5

Настоящее фото товара Комплект Corfu Relax, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
9

Комплект Corfu Relax

Настоящее фото товара Комплект Provence set with coffee table, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена
15

Комплект Provence set with coffee table

Настоящее фото товара Комплект Moorea set Unity, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
Оптовая цена
13

Комплект Moorea set Unity

Настоящее фото товара Комплект из 2 лежаков и столика Fiji, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена
15

Комплект из 2 лежаков и столика Fiji

В наличии 39 шт.