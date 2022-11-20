Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон

4.3
197 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Следующий Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Центральная секция, 1

Угловая секция, 2

Кресло, 1

Пуф, 70x70, 1

Журнальный стол, 70x70, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

С этим товаром покупают

Чехол 20Настоящее фото товара Чехол 20, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 20

Чехол 39 универсальныйНастоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 39 универсальный

Чехол 27, серыйНастоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 27, серый

Чехол 57, габардин, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от540
6

Чехол 57, габардин, бежевый

Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 55

Чехол 32Настоящее фото товара Чехол 32, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Чехол 32

Чехол на стул ФорестНастоящее фото товара Чехол на стул Форест, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол на стул Форест

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от170 390
Оптовая цена
10

Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от186 090
Оптовая цена
6

Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от201 890
Оптовая цена
12

Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от148 990
Оптовая цена
9

Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от158 890
Оптовая цена
15

Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от202 790
Оптовая цена
11

Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от276 690
Оптовая цена
6

Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны

Настоящее фото товара Обеденная группа Океаник, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от76 790
Оптовая цена
5

Обеденная группа Океаник, на 4 персоны

Настоящее фото товара Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690
Оптовая цена
7

Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны

Настоящее фото товара Обеденная группа Океаник, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от108 390
Оптовая цена
15

Обеденная группа Океаник, на 6 персон