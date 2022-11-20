Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон

15 оценок

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Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон

4.7
224 390 ₽
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Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон
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Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Диван 3-местный, 1

Кресла, 2

Пуф, 70x70, 1

Журнальный стол, 70x70, 1

Мягкое сидение (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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