В комплект входят:
Диван 3-х местный, 1
Кресло, 2
Пуф, 70x70, 1
Журнальный стол, 70х70, 1
Сиденье/подушка (комплект), 1
Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон
Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны
Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны
Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны