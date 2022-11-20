В комплект входят:
Диван 3-местный, 1
Диван 2-местный, правый, 1
Центральная секция, 2
Кресло, 1
Журнальный стол, 138х72, 1
Кофейный стол, 40х40, 1
Сиденье/подушка (комплект), 1
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон
Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон
Комплект для отдыха Сорренто, на 6 персон
Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны
Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны
Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны
Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны
Обеденная группа Океаник, на 4 персоны