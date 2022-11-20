Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон

12 оценок

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Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон

5
268 390 ₽
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Комплект для отдыха Лаунж, на 8 персон
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Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Диван 3-х местный, 1

Диван 2-х местный, 1

Кресла, 2

Пуф, 70х70, 2

Журнальный стол, 70х70, 2

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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