Комплект для отдыха "Mandalino"

8 оценок

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Комплект для отдыха "Mandalino"

4.8
25 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Большой обеденный стол из массива лиственницы. Прямоугольная столешница со скругленными углами и прочной обрешеткой внутри

Качественное покрытие и неприхотливый материал изделия, позволяют использовать стол на открытом воздухе

Цвет: янтарный, серо-голубой, ореховый, лиственница

Высота стола 48 см
Высота дивана 80 см
Высота кресла 80 см
Ширина стола 80 см
Ширина дивана 110 см
Ширина кресла 65 см
Глубина стола 48 см
Глубина дивана 62 см
Глубина кресла 62 см
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Цвет Грецкий орех
Страна производства Индонезия

Габариты:
48*80*48(5 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (6,4 кг) - 2.00 шт
67*112*82 (10,4 кг) - 1.00 шт.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина620 мм
  • МатериалНатуральный ротанг, Ротанг
  • Вес28,2 кг

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