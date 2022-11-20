стол круглый (со стеклом)+2 кресла /с подушками/
Высота стола 50 см
Высота дивана 95 см
Высота кресла 95 см
Ширина стола 70 см
Ширина дивана 121 см
Ширина кресла 71 см
Глубина стола 70 см
Глубина дивана 74 см
Глубина кресла 74 см
Цвет Темно-коричневый
Материал Стекло, Натуральный ротанг
Способ применения Для дома, Для дачи
Страна производства Индонезия
Особенности С матрасом, Стильные
Тип сиденья С мягким сиденьем
Тип спинки С мягкой спинкой
Габариты и вес упаковок
67*112*82 (32 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (7 кг) - 2.00 шт
65*105*27 (6 кг) - 1.00 шт
45*50*23 (4 кг) - 2.00 шт
40*60*30 (2 кг) - 1.00 шт
35*50*25 (1 кг) - 2.00 шт
60*60*10 (5 кг) - 1.00 шт
48*80*48 (6 кг) - 1.00 шт
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