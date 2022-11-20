стол круглый (со стеклом)+2 кресла + диван /с подушками/
Высота стола 57 см
Высота дивана 79 см
Высота кресла 79 см
Ширина стола 60 см
Ширина дивана 108 см
Ширина кресла 61 см
Глубина стола 60 см
Глубина дивана 66 см
Глубина кресла 67 см
Цвет Натуральный
Материал Стекло, Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для дома, Для сада
Страна производства Индонезия
Особенности С мягким сиденьем, С мягкой спинкой, Мягкие, Стильные
Тип спинки С мягкой спинкой
Габариты и вес упаковок
0*0*0 (1 кг) - 1.00 шт
0*0*0 (1 кг) - 2.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт
67*112*82 (10 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
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