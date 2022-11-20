Комплект «Нью Богота» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения.- Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким
стол круглый (со стеклом)+2 кресла + диван /с подушками/
Высота стола 56 см
Высота кресла 78 см
Ширина кресла 61 см
Глубина кресла 67 см
Диаметр 50
Цвет Светлый мёд
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для сада, Для дачи, Для кафе, Для ресторана, Для улицы
Страна производства Индонезия
Материал столешницы Стекло
Материал каркаса Ротанг
Габариты и вес упаковок
0*0*0 (1 кг) - 1.00 шт
0*0*0 (1 кг) - 2.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт
67*112*82 (10 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
Стул Field пластик желтый
Стул Field пластик черный
Стул Elton, белый
Стул Sling, серый/ черный
Стул Лауро, орех/ шоколад
Комплект для отдыха «New Bogota Eco Skin» (натуральный)
Террасный комплект «New Bogota» (Коричневый)
Террасный комплект «New Bogota» (грецкий орех)
Кресло подвесное TENERIFE
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND2
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2