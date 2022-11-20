Комплект для отдыха «Rondo» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения. Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким
Высота стола 57 см
Высота дивана 80 см
Высота кресла 80 см
Ширина стола 60 см
Ширина дивана 108 см
Ширина кресла 59 см
Глубина стола 60 см
Глубина дивана 63 см
Глубина кресла 63 см
Цвет Натуральный
Способ применения Для дома, Для сада, Для дачи
Страна производства Индонезия
Особенности С мягким сиденьем, С мягкой спинкой, Стильные
Тип сиденья С мягким сиденьем
Тип спинки С мягкой спинкой
Габариты и вес упаковок
67*112*82 (6 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
45*50*23 (1 кг) - 2.00 шт
57*101*23 (2 кг) - 1.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт.
Стул Хит 20мм с пюпитром
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Стул ЛТ С15386-Г
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Merano, белый/ хром
Стул Mickey, темно-серый/черный
Стул Joss, бежевый
Комплект для отдыха Sonoma (грецкий орех)
Комплект для отдыха «Туркей» (Коричневый)
Комплект для отдыха «Нью Богота» (Коричневый)
Кресло подвесное TENERIFE
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND2
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2