Комплект для отдыха «Rondo Eco Skin»

9 оценок

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Комплект для отдыха «Rondo Eco Skin»

4.1
19 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Комплект для отдыха «Rondo» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения. Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким

Высота стола 57 см
Высота дивана 80 см
Высота кресла 80 см
Ширина стола 60 см
Ширина дивана 108 см
Ширина кресла 59 см
Глубина стола 60 см
Глубина дивана 63 см
Глубина кресла 63 см
Цвет Натуральный
Способ применения Для дома, Для сада, Для дачи
Страна производства Индонезия
Особенности С мягким сиденьем, С мягкой спинкой, Стильные
Тип сиденья С мягким сиденьем
Тип спинки С мягкой спинкой

Габариты и вес упаковок

67*112*82 (6 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
45*50*23 (1 кг) - 2.00 шт
57*101*23 (2 кг) - 1.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1080 мм
  • Глубина630 мм
  • МатериалТкань, Стекло, Ротанг
  • Вес23 кг

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