Комплект для отдыха Sonoma (грецкий орех)

14 оценок

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Комплект для отдыха Sonoma (грецкий орех)

4.3
30 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплекте: стол круглый + 2 кресла + диван Данная модель обладает высокой прочностью и устойчива к выцветанию, гниению и царапинам, что обеспечивает длительный эксплуатационный срок.Сорт ротанга: высший. Поставляется в собранном виде. Несмотря на то, что вес модели незначительный, кресло способно выдержать огромную нагрузку. Идеальный вариант для ценителей стильной мебели!

Высота стола 56,5 см
Высота стула 79 см
Высота дивана 79 см
Высота кресла 79 см
Ширина стола 50 см
Ширина стула 63 см
Ширина дивана 112 см
Ширина кресла 63 см
Глубина стула 69 см
Глубина дивана 69 см
Глубина кресла 69 см
Количество единиц в комплекте 4 шт
Цвет Грецкий орех
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для сада, Для дачи, Для кафе, Для ресторана, Для улицы
Страна производства Индонезия
Материал столешницы Стекло
Материал каркаса Ротанг

Габариты и вес упаковок

67*112*82 (6 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1120 мм
  • Глубина690 мм
  • МатериалРотанг
  • Вес23 кг

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