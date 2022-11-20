Комплект для отдыха «Туркей» (Коричневый)

11 оценок

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Комплект для отдыха «Туркей» (Коричневый)

5
28 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Данная модель обладает высокой прочностью и устойчива к выцветанию, гниению и царапинам, что обеспечивает длительный эксплуатационный срок.Сорт ротанга: высший. Поставляется в собранном виде. Несмотря на то, что вес модели незначительный, кресло способно выдержать огромную нагрузку. Идеальный вариант для ценителей стильной мебели!

стол круглый (со стеклом)+2 кресла + диван /с подушками/

Высота стола 56,5 см
Высота дивана 78 см
Высота кресла 78 см
Ширина стола 50 см
Ширина дивана 120 см
Ширина кресла 70 см
Глубина дивана 65 см
Глубина кресла 65 см
Цвет Коричневый
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для сада, Для дачи, Для кафе, Для ресторана, Для улицы
Страна производства Индонезия
Материал столешницы Стекло
Материал каркаса Ротанг

Габариты и вес упаковок

67*112*82 (6 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт
0*0*0 (2 кг) - 1.00 шт
0*0*0 (1 кг) - 2.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Глубина650 мм
  • МатериалРотанг
  • Вес23 кг

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