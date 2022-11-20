Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны

12 оценок

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Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны

4.6
221 590 ₽
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Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны
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Комплект для отдыха Лаунж на 5 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

  • Журнальный стол, 2
  • Диван угловой, 2
  • Секция центральная, 2
  • Секция угловая, 1
  • Сиденье/подушка (комплект)

Комплект для отдыха из искусственного ротанга «Вояж» – два журнальный столика, пара угловых диванов, пара центральных секций и одна угловая – создадут атмосферу уюта в вашем доме. Комплект рассчитан на 7 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг
  • Цветсерый
  • Материалротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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