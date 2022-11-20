Комплект для стола и стульев, клетчатый

15 оценок

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Комплект для стола и стульев, клетчатый

4.3
20 590 ₽
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Комплект для стола и стульев, цветочный
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Комплект текстиля для стола и стульев Гаага

Характеристики товара

Описание

В комплект входит: скатерть, 4/6 чехлов на стулья

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Основные характеристики

  • Материалткань

Варианты размеров

Длина скатерти, мм Ширина скатерти, мм Количество чехлов, шт
1300 1800 4
1500 2000 4
1800, круглая 1800, круглая 4
1300 1800 6
1500 2000 6
1800, круглая 1800, круглая 6

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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