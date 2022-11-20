В комплект входит: скатерть, 4/6 чехлов на стулья
|Длина скатерти, мм
|Ширина скатерти, мм
|Количество чехлов, шт
|1300
|1800
|4
|1500
|2000
|4
|1800, круглая
|1800, круглая
|4
|1300
|1800
|6
|1500
|2000
|6
|1800, круглая
|1800, круглая
|6
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Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03