Характеристики товара
Описание
В комплект входит: скатерть, 4/6 чехлов
Основные характеристики
- Материалжаккард
В комплект входит: скатерть, 4/6 чехлов
|Длина скатерти, мм
|Ширина скатерти, мм
|Количество чехлов, шт
|1300
|1800
|4
|1300
|1800
|6
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Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03