Комплект для стола и стульев, жаккардовый, красный

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

В комплект входит: скатерть, 4/6 чехлов

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Основные характеристики

  • Материалжаккард

Варианты размеров

Длина скатерти, мм Ширина скатерти, мм Количество чехлов, шт
1300 1800 4
1300 1800 6

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