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          Фотография Комплект дорожек от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Комплект дорожек

          4.7
          Оптовая цена
          от 580 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Скатерть Журавинка белая

          Характеристики товара

          Описание

          На фото изображены две дорожки: 45x145 см и 40x140 см

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Ткань Размер см Оптовая цена руб Розничная цена руб
          Габардин 45х100 290 380
          Габардин
          		 45х145 290 380
          Габардин
          		 45х200 320 420
          Хельга 45х100 310 400
          Хельга
          		 45х145 310 400
          Хельга 45х200 470 610
          Журавинка
          		 45х100 330 430
          Журавинка 45х145 340 440
          Журавинка 45х200 390 510
          Ричард 45х100 450 590
          Ричард 45х145 460 600
          Ричард 45х200 610 790
          Лён 45х100 380 490
          Лён 45х145 380 490
          Лён 45х200 590 770
          Мати 45х100 420 550
          Мати 45х145 440 570
          Мати 45х200 670 870

          Сделаем любую скатерть на заказ

          Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

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