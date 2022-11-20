Характеристики товара
Описание
На фото изображены две дорожки: 45x145 см и 40x140 см
Скачайте предложение по этому товару
На фото изображены две дорожки: 45x145 см и 40x140 см
|Ткань
|Размер см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Габардин
|45х100
|290
|380
|Габардин
|45х145
|290
|380
|Габардин
|45х200
|320
|420
|Хельга
|45х100
|310
|400
|Хельга
|45х145
|310
|400
|Хельга
|45х200
|470
|610
|Журавинка
|45х100
|330
|430
|Журавинка
|45х145
|340
|440
|Журавинка
|45х200
|390
|510
|Ричард
|45х100
|450
|590
|Ричард
|45х145
|460
|600
|Ричард
|45х200
|610
|790
|Лён
|45х100
|380
|490
|Лён
|45х145
|380
|490
|Лён
|45х200
|590
|770
|Мати
|45х100
|420
|550
|Мати
|45х145
|440
|570
|Мати
|45х200
|670
|870
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму