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Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые - фото 1Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые - фото 2

Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Роскошное Кресло Lounge Chair - это воплощение архитектурного стиля современной эпохи, королевский дизайн с богатым и доминирующим видом для серьезных людей. Кресло имеет широкие подлокотники, мягкую удобную спинку и отдельную подставку для ног - оттоманку. Кресло будет выглядеть фантастически в современной гостиной, в зоне отдыха дома или в офисе.

Это кресло станет самым желанным местом отдыха даже для самых требовательных и педантичных персон, создаст атмосферу комфорта и отдыха и поможет расслабиться! Тщательно уделяя внимание мельчайшим деталям, кресло и оттоманка, изготавливаются с использованием материалов высокого качества.

Кресло изготовлено из высококачественной прессованной кожи, не уступающей, а по некоторым качествам даже превосходящей натуральную кожу.

Корпус состоит из 7 слоев формированной фанеры, покрытой шпоном из различных сортов древесины.

Металлические ножки.

Размеры:

Кресло (ШхГхВ), см: 83,5х81х80

Оттоманка (ШхГхВ), см: 64х45х45

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

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