Характеристики товара
Описание
Купить стулья Ant — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном. Серый цвет нейтрален, поэтому подойдет в качестве дополнения к любому интерьеру. Мягкая, приятная букле из велюра на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным. Металлическое основание прочное и долговечное, оно способно выдержать вес до 150 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина515 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет