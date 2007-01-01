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Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 1Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 2Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 3Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 4Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 5Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 6Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 7Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 8Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 9Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 10Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 11Комплект из 2-х стульев Ant, серый - фото 12
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Комплект из 2-х стульев Ant, серый

Артикул: CH-078-427
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Купить стулья Ant — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном. Серый цвет нейтрален, поэтому подойдет в качестве дополнения к любому интерьеру. Мягкая, приятная букле из велюра на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным. Металлическое основание прочное и долговечное, оно способно выдержать вес до 150 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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