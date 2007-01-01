Характеристики товара
Описание
Вращающийся стул Grant представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, комфорта и прочности, что делает его отличным выбором для любого дома или офиса. Стул Grant выполнен из прочного металлического каркаса, что обеспечивает его надежность и долговечность. Обивка из мягкого шенилла не только приятна на ощупь, но и добавляет стулу изысканности и уюта. Шенилл отличается высокой износостойкостью, что делает стул Grant идеальным для ежедневного использования. Одной из главных особенностей стула Grant является его эргономичная форма, которая обеспечивает отличную поддержку позвоночника. Благодаря высокой мягкой спинке и комфортному сиденью, вы сможете наслаждаться удобством даже при длительном использовании. Подлокотники добавляют дополнительный комфорт, позволяя удобно расположить руки и уменьшить нагрузку на плечи и спину. Стул Grant оснащен инновационным поворотным механизмом, который позволяет вращаться на 360 градусов. Эта функция делает стул идеальным для рабочего пространства, кухни или гостиной, позволяя легко и быстро менять положение тела. Независимо от того, работаете ли вы за столом, общаетесь с друзьями или отдыхаете, вращающийся механизм стула Grant обеспечит вам максимальное удобство. Стул Grant выполнен в современном дизайне, который легко вписывается в любой интерьер. Его прочные металлические ножки черного цвета и обивка в трендовых цветах придают стулу стильный и элегантный вид. Этот стул станет настоящим украшением вашего дома, добавив нотку современности и изысканности в любое помещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина610 мм
- Высота920 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес19 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет