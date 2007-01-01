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Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 1Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 2Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 3Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 4Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 5Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 6Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 7Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный - фото 8
NEW

Комплект из 2-х стульев полубарных Turin, винный

Артикул: CH-078-448
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Turin винный с золотыми ножками повторяет дизайн моделей стульев Turin и Avatar, что позволяет реализовать различные пространства помещения в едином стилевом решении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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