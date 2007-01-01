Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Turin винный с золотыми ножками повторяет дизайн моделей стульев Turin и Avatar, что позволяет реализовать различные пространства помещения в едином стилевом решении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина460 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет